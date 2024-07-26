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Fenerbahçe, FC Lugano maçı için antrenmana başladı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi antrenmanlara başladı. Yeni transfer Youssef En-Nesyri takımla çalıştı. Ferdi Kadıoğlu'na özel forma hediye edildi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile 30 Temmuz Salı günü sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Youssef En-Nesyri'de takımla çalıştı.

Antrenman öncesi futbolcular, Ferdi Kadıoğlu'nun 200. maçını tebrik ederek özel olarak hazırlanan 200 numaralı Ferdi Kadıoğlu forması hediye etti.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından core ve kuvvet çalışması yapan futbolcular, 2 gruba ayrılarak pas çalışması ve taktiksel çalışmalar yaptı. Son bölümde ise futbolcular bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Lugano Spor Güncel Haberler

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