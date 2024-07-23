Fenerbahçe, FC Lugano ile berabere kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre'nin FC Lugano ekibiyle karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda İsviçre'nin FC Lugano ekibiyle karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol tarafta topla buluşan Cimignani'nin sol ayağıyla yaptığı ortada kaleci Livakovic, doğrudan kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
4. dakikada Grgic'in sağ taraftan ortasında El Wafi'nin ceza sahası içinde ön direkten yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, kaleci Livakovic'in sağından filelerle buluştu. 1-0
30. dakikada Çağlar'ın pasında sağ tarafta topla buluşan Tadic, topuk pasıyla topu Fred'e gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Saipi, uzak köşeye giden topu oyun alanına çeldi.
36. dakikada Szymanski'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
44. dakikada Tadic, ceza sahası içerisinde Cimignani'nin müdahalesiyle yer kaldı. Hakem Tiago Martins, penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Dzeko'nun vuruşunda kalesi Saipi'nin ayağına da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Ribeiro
Lugano FC: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda
Yedekler: Osigwe, Mina, Brault-Guillard, Hajdari, Macek, Mai, Mahou, Marques, Correia, Ryter, Belhaj Mahmoud, Przybylko
Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Fred, Krunic, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko
Yedekler: Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: El Wafi (dk. 4) (Lugano FC) Edin Dzeko (dk. 45+1 Pen.) (Fenerbahçe)
Sarı Kartlar: El Wafi (Lugano FC) Çağlar Süyüncü, Dusan Tadic (Fenerbahçe) - İSTANBUL