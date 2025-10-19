Haberler

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü 2-1 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynadığı maçtan 2-1 galip ayrıldı. Anderson Talisca ve Marco Asensio'nun golleriyle kazanan sarı-lacivertliler, evinde 4. kez kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, milli ara sonrası ligde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Son 2 deplasmanda puan kaybeden sarı-lacivertliler evinde 4. kez kazandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşırken müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Marco Asensio'dan geldi.

Penaltı VAR'dan geldi

21. dakikada Dorgeles Nene, ceza sahasında üst üste yaptığı çalımlar sonrası yerde kalırken hakem Ali Şansalan devam kararı verdi. Sarı-lacivertli oyuncular penaltı sebebiyle itirazda bulunurken, Video Yardımcı Hakem Erkan Engin'in penaltı inceleme önerisi sonrası Şansalan kenara geldi. Pozisyonun tekrarını izleyen Şansalan, sahaya dönerek penaltı noktasını gösterdi.

Ligdeki 5. galibiyet

Bu sezon dış sahada oynadığı 4 maçın 3'ünde puan kaybeden Fenerbahçe, sahasında ise başarılı bir grafik sergiledi. Evinde Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-lacivertliler Alanyaspor ile de berabere kaldı.

Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Ligde üst üste 6. yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Stuttgart ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
