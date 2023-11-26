Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 Yendi

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakadan önce karşılaşmanın zor geçeceğini bildiğini aktaran Kartal, "Karagümrük takımının son haftalarda iyi bir çıkışta olduğunu biliyorduk. Süper Lig'de milli takımlara en çok oyuncu veren takım Fenerbahçe. Bu kolay bir şey değil. Dört günde bir maç oynuyoruz. En fazla benim oyuncularıma yük biniyor. Bir de işin diğer tarafı var. Sakat oyuncularımız var. Hiçbir zaman buna sığınmadım. Ne kadar zor bir maç olacağını biliyorduk. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Oynayan oyuncularım elinden gelenin iyisini yaptılar. Maça baskılı başladık. Erken bir gol bulsak belki maçı koparabilirdik. Daha sonra gol yedik. 1-0 geriye düştük. Daha önce de gol yedik ve çevirmesini bildik. Oyunun hızını artırarak kazanacağımızı biliyorduk. Öyle de oldu. Kazandığımız için çok mutluyum. Bizleri destekleyen taraftarlarımıza teşekkür derim. Bugün 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Aslanlar gibi oynadık ve 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

"ADANA DEMİRSPOR MAÇI ÖNCESİNDE FRED'İ DENEDİK"

Takımdaki sakat oyuncularla ilgili bilgiler veren İsmail Kartal, "Adana Demirspor maçı öncesinde Fred'i denedik. Tekrar ağrısı nüksetti. Tedavisi devam ediyor. Djiku, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'ın tedavileri devam ediyor. Sağlık ekibimizle oturup konuşup planlanma yapıyoruz. Ne zaman dönerler bunu söylemek için erken, bekliyoruz" diye konuştu.

ATILAY CANEL: BARİZ PENALTIMIZ DA VAR'DAKİ ARKADAŞ TARAFINDAN VERİLMEDİ

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, karşılaşmanın ikinci yarısında Samet Akaydin'in pozisyonunda VAR'daki hakemin penaltıyı vermediğini vurgulayarak, "Bugün burada Karagümrük takımımın nasıl bir takım olduğunu gösterdik. Kendi arzularını adalet sananlara hizmet ettiği yere Allahtan başka kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. Güzel maç oldu. Herkes sevinsin diyoruz. Bariz penaltımız da VAR'daki arkadaş tarafından verilmedi. Bu akşam yorumcu arkadaşlar da burada sahada 11 arkadaşın, kenarda bekleyen 11 arkadaşlar, sağlık ekibimiz, idari kadromuzun emeğinin heba olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.