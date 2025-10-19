Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 Mağlup Etti

Stat: Chobani

Hakemler: Ali Şansalan, Anıl Usta, Samet Çavuş

Fenerbahçe : Tarık Çetin, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan (Dk. 89 Brown), İsmail Yüksek, Alvarez (Dk. 64 Fred), Nene (Dk. 78 Szymanski), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 64 En-Nesyri)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Roco (Dk. 46 Muhammed Kadıoğlu), Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Johnson (Dk. 61 Berkay Özcan), Kranevitter (Dk. 61 Doh), Tiago Çukur, Serginho (Dk. 72 Tarık Buğra Kalpaklı), Larsson (Dk. 72 Ahmet Sivri), Fofana

Goller: Dk. 23 Talisca (Penaltıdan), Dk. 41 Asensio ( Fenerbahçe ), Dk. 59 Serginho (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Kırmızı kart: Dk. 83 Balkovec (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 11 Atakan Çankaya, Dk. 45+1 Roco, Dk. 55 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 45 Nene, Dk. 90+2 Tarık Çetin ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci Grbic uzanarak gole engel oldu.

59. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Johnson'un pasında sağdan ceza sahasına giren Serginho çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Tarık'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu: 2-1.

62. dakikada Fatih Karagümrük net pozisyondan yararlanamadı. Berkay Özcan'ın savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Fofana, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda aşırtma bir vuruş yaptı ancak top az farkla yandan dışarı çıktı.

72. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Balkovec'in pasında sol çaprazda topla buluşan Ahmet Sivri'nin sert şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi. Dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazından Tiago Çukur tamamladı ancak Tarık meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

73. dakikada sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında Ahmet Sivri kontrol etti. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

77. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında soldan ceza sahasına giren En-Nesyri çaprazdan sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Grbic'ten dönen topu yakın mesafeden Asensio tamamladı ancak üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

83. dakikada Fatih Karagümrük 10 kişi kaldı. Szymanski'ye yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Balkovec oyun dışına gönderildi.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.