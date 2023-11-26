Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü 2-1 Mağlup Etti

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Fenerbahçe : Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Cengiz Ünder), Szymanski, Tadic (Dk. 88 King), Dzeko (Dk. 74 Batshuayi)

VavaCars Fatih Karagümrük : Dituro, Biraschi (Dk. 77 Nazım Sangare), Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 69 Sturaro), Mendes, Rohden (Dk. 78 Serdar Dursun), Eysseric, Cen Keleş (Dk. 77 Lasagna), Güven Yalçın

Goller: Dk. 39 Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 48 (Penaltıdan) ve Dk. 58 Tadic ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 34 Ceccherini, Dk. 47 Dituro, Dk. 56 Levent Mercan, Dk. 81 Dresevic (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 45+2 Crespo, Dk. 68 Szymanski, Dk. 87 Tadic, Dk. 90+1 Cengiz Ünder, Dk. 90+5 Samet Akaydin ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

47. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Crespo'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen İrfan Can Kahveci'ye Dituro'nun müdahalesi sonrasında hakem Arka Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Tadic geçti. Bu futbolcu köşeye sert bir vuruşla skora eşitlik getirdi: 1-1.

49. dakikada bu kez Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağ tarafta topla buluşan Eysseric, ceza sahası içindeki Güven Yalçın'a pasını aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden sert şutunda kaleci Livakovic uzanarak gole engel oldu.

58. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topu kapan İrfan Can Kahveci ceza sahası önüne gelip sağdan atağa katılan Szymanski'yi topla buluşturdu. Son çizgiye inen bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği ortada Tadic meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-1.

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.