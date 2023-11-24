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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanlarla maça hazırlanıyor.