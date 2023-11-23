Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hücum organizasyonları ve çift kale maç çalışmaları yapıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Hücum varyasyonlarıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor