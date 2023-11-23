Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda hücum organizasyonları ve çift kale maç çalışmaları yapıldı.