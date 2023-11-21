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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor

21 Kasım 2023 19:23 , Son Güncelleme: 19:24 Spor Haberleri Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, antrenmanlarını sürdürüyor. Milli futbolcuların yer almadığı antrenmanda, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.