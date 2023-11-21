Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, antrenmanlarını sürdürüyor. Milli futbolcuların yer almadığı antrenmanda, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı. Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Milli futbolcuların yer almadığı antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp pas çalışmasıyla devam etti.
Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından bireysel idmanlarla çalışma tamamlandı.
Sarı-lacivertli takım, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.