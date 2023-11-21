Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. İdmanda koşu, ısınma, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü. Milli oyunculardan yoksun koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçla süren antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek. - İSTANBUL