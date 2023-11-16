Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, idmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL