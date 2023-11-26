Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Süper Lig'de geride kalan 12 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 31 puan toplayan Fenerbahçe, averaj üstünlüğüyle Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.
SON 2 MAÇTA 1 PUAN
Ligde son 2 maçta önce Trabzonspor'a sahasında 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Adana Demirspor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.
KANARYA ÇIKIŞ ARIYOR
Üst üste 10 galibiyetin ardından 2 haftayı 3 puan alamadan tamamlayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.