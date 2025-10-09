Haberler

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idmanda, milli oyuncular yer almadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından çalışmalarını sahada sürdüren futbolcular; ısınma ve dayanıklılık koşularıyla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliller, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
