Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından çalışmalarını sahada sürdüren futbolcular; ısınma ve dayanıklılık koşularıyla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliller, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL