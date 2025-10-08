Fenerbahçe Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman; salonda ısınma koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından futbolcular sahada yapılan dayanıklılık koşularıyla antrenmanı tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek. - İSTANBUL