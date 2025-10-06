Haberler

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdman, milli oyunculardan yoksun olarak yapıldı ve kuvvet ile dayanıklılık çalışmaları ile sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayıp kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Dün Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçına ilk 11 başlayan ve 45 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Greta Thunberg dahil 171 aktivist, İsrail'den Yunanistan ve Slovakya'ya sınır dışı edildi

İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fuhuş operasyonunda mide bulandıran detaylar! Evli çiftler da var

Fuhuş operasyonunda mide bulandıran "evli çift" detayı
Survivor 2026'nın ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2026'da sürpriz isim! Acun Ilıcalı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.