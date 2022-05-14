Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır - Haberler

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazır
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçın sonrasında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertli ekip bugünkü antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
Demirören Haber Ajansı / Spor