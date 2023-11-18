Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladılar. Ardından çift kale maçlarla antrenman tamamlandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular; dar alanda hücum organizasyonlarının devamında yine dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla antrenmanı tamamladılar.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.