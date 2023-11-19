Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Ardından sahaya inen futbolcuların idmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.