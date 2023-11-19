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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.