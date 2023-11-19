Haberler

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacakları çalışma ile sürdürecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde milli oyunculardan yoksun şekilde salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük İsmail Kartal Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Haberler

title