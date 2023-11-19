Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacakları çalışma ile sürdürecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde milli oyunculardan yoksun şekilde salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada gerçekleştirilen dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.