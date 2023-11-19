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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, core ve kuvvet çalışmalarıyla başladı ve dayanıklılık koşularıyla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacakları çalışma ile sürdürecek.