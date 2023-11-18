Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, salonda gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar akşamı Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını salonda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun salonda gerçekleştirilen idmanda; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - İSTANBUL