Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı için hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman sonrası takım kampa girdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük maçı için tesislerde kampa girdi.