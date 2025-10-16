Haberler

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç öncesi antrenman çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idmanı kulüp başkanı Sadettin Saran ve yönetim kadrosu da takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Sadettin Saran, yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek'in de takip ettiği belirtildi.

Salonda yapılan core ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan idmanın, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdüğü aktarıldı.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
