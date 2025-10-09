Haberler

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü oynayacağı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
