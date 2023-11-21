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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor

21 Kasım 2023 18:27 , Son Güncelleme: 18:29 Spor Haberleri Abone Ol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçla süren antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.