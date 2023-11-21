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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçla süren antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda çift kale maçla süren antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük İsmail Kartal Fenerbahçe Süper Lig Futbol Spor Haberler

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