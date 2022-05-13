Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.