Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Ercan Çakar - Spor
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Mayıs, Spor, Haberler

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