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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük Maçı 11'inde 4 Değişiklik Yaptı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaştıkları Olympiakos maçı 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısına 4 değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları Olympiakos maçı 11'inde 4 değişikliğe giderek, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski ve Miha Zajc'ın yerine Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Fred'e görev verdi.

7 eksik

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 maç ceza alan İrfan Can Eğribayat kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Alexander Djiku'nun yanı sıra bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King, Cengiz Ünder ve Mert Hakan Yandaş da teknik heyetin kararı doğrultusunda tercih edilmedi.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısına; Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, Fred, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Doğukan Demir, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Miha Zajc, Zeki Dursun, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun ise yedek bekledi.

Olimpiyat'ta yoğun ilgi

Fatih Karagümrük yönetim kurulunun kararıyla Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk takım için ayrılan Doğu Üst ve Doğu Alt tribünü için sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin Fenerbahçe taraftarı mücadeleyi izlemek için tribündeki yerlerini aldı. Taraftarlar seremoni öncesi takımlarını tribünlere çağırarak maça hazırladı ve tezahüratlarla destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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