Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 2-2 Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri attı. Kulüp başkanı Ali Koç'un da bulunduğu maçın ardından Fenerbahçe, Portekiz'de kamp yapacak.

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini Cengiz Ünder ve Youssef En-Nesyri kaydetti.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Hakan Safi ve Eren Dişli de takip etti.

Fatih Karagümrük maçıyla İstanbul'daki çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, 14 Temmuz Pazartesi günü Portekiz'e gidecek ve 27 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
270 kişinin can verdiği uçak kazasının nedeni pilotların ses kayıtlarında: Neden kapattın?

Ses kaydı ortaya çıktı! İşte 270 kişinin öldüğü kazanın sebebi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mars'ta eski nehir izleri keşfedildi

Mars'ta çığır açacak keşif! 16 bin kilometre uzunluğunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.