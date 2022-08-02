Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi kiraladığını açıkladı Fenerbahçe, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe, 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Spor Haberler

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