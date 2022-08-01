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Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi kiraladı

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'yi kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz olarak sarı-lacivertli ekibe katılacak olan Ezgjan Alioski için yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan Fenerbahçe Spor Haberler

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