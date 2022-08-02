Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin transferini duyurdu Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." denildi. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imzada yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de yer aldığı belirtildi. Spor AA / Süha Gür Suudi Arabistan Fenerbahçe Spor Haberler

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