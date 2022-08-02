Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin transferini duyurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin transferini duyurdu

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin transferini duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

 - Güncelleme:

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." denildi.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imzada yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de yer aldığı belirtildi.

AA / Süha Gür - Spor

Suudi Arabistan Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title