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Fenerbahçe, Ezgjan Alioski için görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Ezgjan Alioski için görüşmelere başladı

Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.

30 yaşındaki sol bekin bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.

AA / Süha Gür - Spor

Suudi Arabistan Fenerbahçe Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
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