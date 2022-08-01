Fenerbahçe, Ezgjan Alioski için görüşmelere başladı Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Kuzey Makedonyalı oyuncu Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi. 30 yaşındaki sol bekin bugün akşam saatlerinde İstanbul'da olacağı aktarıldı. Fenerbahçe'nin, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacağı öğrenildi. Spor AA / Süha Gür Suudi Arabistan Fenerbahçe Spor Haberler

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