Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlık çalışmalarını tamamladı. İdman ısınma hareketleriyle başlayarak taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

FENERBAHÇE, yarın akşam sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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