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Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlanmaya Başladı

Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazırlanmaya Başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 36. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman sırasında futbolcular core hareketleri, ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Eyüpspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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