Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

Daha sonra sahaya geçen oyuncular, burada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını noktalayacak.