Fenerbahçe Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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