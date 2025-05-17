Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Eyüpspor Maçına Hazır
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho eşliğinde tamamladı. Antrenmanda oyuncular ısınma, çabukluk ve pas çalışmasıyla antrenmanı sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Allan Saint-Maximin bireysel antrenman gerçekleştirirken, Mert Hakan Yandaş'ın ise tedavisi devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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