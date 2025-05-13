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Fenerbahçe, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, antrenmanlarına devam etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, çeşitli çalışmalarla maç hazırlığı yaptı.

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında 18 Mayıs Pazar günü sahasında Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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