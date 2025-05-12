Fenerbahçe, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Eyüpspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına başladı. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde core hareketleri ile başladı ve sahada ısınma, koordinasyon çalışmaları ile devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor