Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe ile ikas Eyüpspor arasındaki maçın ilk yarısı, konuk ekibin Legowski ve Metehan Altunbaş'ın golleriyle 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Chobani
Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Brown, Kante, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu
ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari, Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter, Radu, Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş, Umut Bozok
Goller: Dk. 17 Legowski, Dk. 36 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Yiğit Efe Demir, Dk. 28 Brown, Dk. 44 Musaba (Fenerbahçe)
10. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Pas arası yaparak meşin yuvarlağı kapan İsmail Yüksek rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi.
17. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Umut Bozok, ceza yayı önüne gelip sağdan atağa katılan Legowski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
35. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, üç rakibinden sıyrılıp kale sahası önü sağ çaprazına kat etti. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Jankat Yılmaz gole engel oldu.
36. dakikada ikas Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Bedirhan Özyurt'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Metehan Altunbaş, Mert Müldür'den sıyrılıp ceza yayı üzerinden yerden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından köşeye gitti: 0-2.
İlk yarıyı ikas Eyüpspor 2-0 önde tamamladı.