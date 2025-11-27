Haberler

Fenerbahçe, EuroLeague Maçlarını Tarafsız Sahada Oynamak İstiyor

Güncelleme:
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, EuroLeague yönetiminin İsrail takımlarının maçlarını kendi sahasında oynaması sonrası, gerekirse karşılaşmaları tarafsız sahada oynamak istediklerini ifade etti.

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) yönetiminin İsrail takımlarının 9 Aralık'tan itibaren maçlarını kendi sahasında oynama kararının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritçi, karşılaşmaları tarafsız sahada oynamak istediklerini söyledi.

Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası maçlarının İsrail'de oynanmasına ilişkin açıklamanın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, şunları söyledi:

"EuroLeague, devlet nezdinde bir karar çıkması durumunda maçların İsrail dışında oynamasına izin veriyor. Yani devletimiz, bizim İsrail'e gitmemizde bir sakınca görüyorsa, bu durumda maçlar tarafsız sahada oynanabiliyor. Devletimiz nezdinde böyle bir karar çıkarsa biz de maçlarımızı tarafsız sahada oynamak istiyoruz."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
