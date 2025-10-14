Fenerbahçe EuroLeague'de Dubai Basketbol'a Yenildi

(İSTANBUL) - Fenerbahçe, EuroLeague'de konuk ettiği Dubai Basketbol'a 69-93 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in dördüncü haftasında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbol'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı.

Birinci periyotu 20-25, ikinci periyotu 31-46 ve üçüncü periyotu 48- 71 geride kapatan Fenerbahçe Beko, dördüncü ve son periyotta ise Dubai Basketbol'a 69-93 mağlup oldu.