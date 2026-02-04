Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçına hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Erzurumspor FK'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core çalışması ile başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanın, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.