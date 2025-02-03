İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek

İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar şimdiden iptal edildi
Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası

Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti

Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
Terör örgütü PKK/PYD elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz

Şara'nın ziyareti öncesi terör örgütü elebaşından dikkat çeken mesaj

Fenerbahçe Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, 5 Şubat'ta Erzurumspor FK ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenmanda core çalışmaları, sahada ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Erzurumspor FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, daha sonrasında ise pas ve şut çalışması yaptı. Fenerbahçe günün antrenmanını, dar alanda oynadığı çift kale maçlarla noktaladı.

Dün oynanan Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika süre alan oyuncular ise rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uyguladı.

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenman ile Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

25 yaş küçük asistanıyla imam nikahı kıydığı iddia edildi
img

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
img

Transferi iptal oldu! İşte nedeni
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın

"Akşam eve gitmeye çalışan kızsın"
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Batman'a Afrikalı damat

Gülbahar'ı evliliğe ikna etti
Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi

Bakanlık, Turbo Turabi'nin skandal videosu için harekete geçti
Ege'deki depremler ne anlama geliyor? Gözlerin çevrildiği Naci Görür sessizliğini bozdu

Ege'deki depremler ne anlama geliyor? Naci Görür sessizliğini bozdu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.