Fenerbahçe'de Erzurumspor FK maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında 5 Şubat Perşembe günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Kocaelispor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL