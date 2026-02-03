Haberler

Fenerbahçe'de Erzurumspor FK maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde başladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında 5 Şubat Perşembe günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri bireysel çalışmalarla idmanı tamamladı. Kocaelispor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
