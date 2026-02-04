Haberler

Fenerbahçe, kupada Erzurumspor FK'yı konuk edecek

Fenerbahçe, kupada Erzurumspor FK'yı konuk edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Maç saat 20.30'da Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe, grupta 3 puanla 2. sıradadır. Erzurumspor ise 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında yarın Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da evinde Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Domenico Tedesco'nun öğrencileri bu sezon statü değişikliğine gidilen Türkiye Kupası grup aşamasında 2 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a mağlup olurken, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı yendi. Grupta 3 puanı bulunan Kanarya, son maçında mart ayında Gaziantep FK'ya konuk olacak.

Kupada 2. randevu

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da aynı grupta yer aldığı rakibiyle yine Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Kanarya, 5 Şubat 2025'te oynanan maçta 5-0'lık galibiyet elde etti. İki ekip Türkiye Kupası'nda 2. kez mücadele edecek.

Erzurumspor'un kupa yolu

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. Tur'dan katılan Erzurumspor FK, Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı. Grup aşamasında Kocaelispor'a 3-1'lik skorla yenilen mavi-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u ise 2-0 yendi. Erzurum ekibi son maçını evinde Ankara Keçiörengücü'ne karşı oynayacak.

1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor

Serkan Özbalta'nın öğrencileri, Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ligde 23 maça çıkan Erzurumspor, 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan topladı. Son 6 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalayan mavi-beyazlılar, son maçında Sarıyer'i 4 golle geçti.

Ömer Faruk Turtay düdük çalacak

Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşmada hakem Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Turtay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Sabri Öğe yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kaan Çalışkan olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile

Dev marka Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

Ailesi ve arkadaşları yasta! Okulda fenalaştı, hastanede kurtarılamadı