Erzurumspor FK: 3-1

FENERBAHÇE, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 6 yaparken Erzurumspor FK ise 3 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor FK'yı ağırladı. Chobani Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadelede hakem Ömer Faruk Turtay düdük çaldı. Ömer Faruk Turtay'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ve Sabri Öğe üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın, Alvarez, İsmail Yüksek, Musaba, Nene, Fred, Kerem Aktürkoğlu" ilk 11'iyle başladı.

Konuk ekip Erzurumspor FK ise "Erkan Anapa, Ali Ülgen, Gerxhaliu, Cengizhan Bayrak, Ömer Kara, Adem Eren Kabak, Mert Önal, Sylla, Mustafa Fettahoğlu, Murat Cem Akpınar, Hüsamettin Yener" ilk 11'iyle maça çıktı.

Karşılaşmaya Fenerbahçe etkili başladı. 13'üncü dakikada Fenerbahçe atağında Nene'nin yakın mesafeden şutunda savunma topu çizgiden çıkardı. 15'inci dakikada ise Hüsamettin'in ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda Çağlar Söyüncü son anda yaptığı müdahaleyle topu uzaklaştırdı. İlk 30 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle geçildi. 40'ıncı dakikada Erzurumspor FK öne geçti. Savunma arkasına atılan topu kaleci Mert Günok, ceza sahası dışına çıkarak uzaklaştırmak istedi. Mert'in uzaklaştırmak istediği top Kamil Efe Üregen'den sekerek Mustafa Fettahoğlu'nda kaldı. Mustafa Fettahoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1. Mücadelenin ilk yarısı Erzurumspor FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe, 53'üncü dakikada beraberliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Nene, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Nene'nin sağ taraftan son çizgiye indikten sonra kale önüne çevirdiği topu Asensio tamamladı: 1-1. Fenerbahçe, 70'inci dakikada öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, rakiplerini geçtikten sonra pasını savunma arkasına koşan Talisca'ya aktardı. Talisca'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşta top ağlara gitti: 2-1. Sarı-lacivertliler, 76'ncı dakikada penaltı kazandı. Mert Müldür'ün pasının ardından topa hareketlenen Talisca, sağ çaprazdan ceza sahasına girdiğinde Ömer Kara'nın kayarak yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi. 78'inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Talisca, sağ köşeye yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

KANTE MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante dün akşam İstanbul'a gelmişti. Kante, Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK ile oynadığı maçı stadyuma gelerek tribünden takip etti.

KAMİL EFE ÜREGEN İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe altyapısından yetişen Kamil Efe Üregen, sarı-lacivertli formayı ilk kez 11'de giydi. Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile oynanan maça ilk 11'de başlayan Kamil Efe, 90 dakika sahada kaldı.