Fenerbahçe'de kupa mesaisi başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat'ta Erzurumspor FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, antrenmanlarına teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde başladı. Futbolcular, core çalışmasının ardından sahada ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Şubat Perşembe günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda yapılan core çalışması ile başladığı belirtildi.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan futbolcuların, pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri bireysel antrenmanlarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Kocaelispor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncuların ise günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor


