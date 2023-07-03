Fenerbahçe, Ertuğrul Çetin'i Gençlerbirliği'ne kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Ertuğrul Çetin'in sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'ne kiraladığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya başarılı bir sezon diledi.

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Ertuğrul Çetin'in sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'ne kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen, A takımımızın da formasını giyen oyuncularımızdan Ertuğrul Çetin, 2023-2024 sezonu için Gençlerbirliği Kulübüne kiralanmıştır. Genç kalecimize yeni sezonda sakatlıktan uzak başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.