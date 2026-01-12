Haberler

Fenerbahçe Medicana'da Başantrenör Taner Atik için imza töreni düzenlendi

Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni başantrenör Taner Atik ile anlaştı. İmza töreninde, kulüp yetkilileri yeni yapılanma ve başarı hedeflerine vurgu yaptı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda Başantrenörlük görevine getirilen Taner Atik'in imza töreni gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın anlaşma sağladığı Başantrenör Taner Atik için kulüp binasında imza töreni gerçekleştirildi. Törende Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel ve Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş da yer aldı.

İmzaların atılmasının ardından konuşan Genel Sekreter Orhan Demirel, "Bugün itibarıyla Fenerbhçe Erkek Voleybol Takımında yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Bütün bilgi birikimine güvendiğimiz Taner hocamızla anlaştık. Eminiz ki hem Avrupa'da hem Türkiye'de büyük başarılara imza atacağız. Bir kan değişikliğine gitmeye karar verdik. Hakkımızda hayırlı olacağını düşünüyoruz. İnşallah başarı çok yakında" dedi.

Soner Erdoğmuş: "Takıma teknik kalite getireceğini düşünüyoruz"

Fenerbahçe Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş ise, "Hem teknik hem de moral motivasyon anlamında önemli bir değişiklik yaptık. Taner Atik hocamız gerek Efeler Ligi'nde gerek Şampiyonlar Ligi'nde önemli sıralamalar ve kupalar almış bir hocamız. Kendisinin takıma çok teknik kalite getireceğini düşünüyoruz. Karar sürecinde ligi iyi tanıyan, rekabeti iyi bilen, rakip analizlerini iyi yapan hoca olmasına dikkat ettik. Ben de Taner hocamıza yürekten başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Taner Atik: "Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olması için elimden gelenin her şeyi yapacağım"

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nın yeni Başantrenörü Taner Atik, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

"Fenerbahçe ailesinin bir parçası olacağım için, Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edeceğim için son derece mutlu ve heyecanlıyım. Herkesin şunu bilmesini özellikle rica ediyorum; bir antrenör olarak üzerime düşen her şeyi yapacağım, limitleri sonuna kadar zorlayacağım. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olması için elimden gelenin her şeyi yapacağımdan herkesin emin olmasını istiyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
