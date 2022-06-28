Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı
AA - Emre Doğan - Spor
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salvador Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Emre Batur, Metin Toy ve Muhammed Kaya ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, 5 voleybolcuya sarı-lacivertli takıma katkıları dolayısıyla teşekkür edilirken, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
AA / Emre Doğan - Spor