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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı

AA - Emre Doğan - Spor
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salvador Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Emre Batur, Metin Toy ve Muhammed Kaya ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, 5 voleybolcuya sarı-lacivertli takıma katkıları dolayısıyla teşekkür edilirken, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

AA / Emre Doğan - Spor

Emre Batur Fenerbahçe voleybol Sigorta Spor Haberler

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