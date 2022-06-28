Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı. Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 5 oyuncuyla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Salvador Hidalgo, Oğulcan Yatgın, Emre Batur, Metin Toy ve Muhammed Kaya ile yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, 5 voleybolcuya sarı-lacivertli takıma katkıları dolayısıyla teşekkür edilirken, kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu. AA / Emre Doğan - Spor Emre Batur Fenerbahçe voleybol Sigorta Spor Haberler

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